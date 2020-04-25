Аксенов пообещал наказывать глав администраций в Крыму за нарушение жителями самоизоляции

В ходе заседания штаба председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что за сутки оперативными группами мониторинга крымского правительства были выявлены случаи несанкционированной торговли товарами, не входящими в перечень первоочередных, несоблюдения масочного режима на рынках и социальной дистанции, массовое нарушение самоизоляции.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал наказывать глав администраций за нарушение местными жителями условий самоизоляции и несоблюдение торговцами масочного режима, сообщил он в субботу в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

"Давайте договоримся, что при такой халатности, когда выявляется столько [нарушений] и администрация ничего не делает, я прошу вносить предложения по наказанию должностных лиц. По итогам карантина будем давать оценку главам администраций, чтобы было понятно, что союзники у нас работают в муниципалитетах, а не саботажники. Лучших тоже, конечно, будем отмечать", - сказал Аксенов.

В республике из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, до 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости. За сутки подтвердились 10 новых случаев заражения коронавирусом.

В Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1029 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 830 человек, в стационарах - 85, изолировано в обсерваторы - 114 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 67 случаев заражения. Из них на лечении 38 человек, состояние удовлетворительное, выздоровело - 29.