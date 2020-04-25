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Пандемия коронавируса нового типа

Министр культуры Италии обещал открыть главные достопримечательности в мае

Как отметил Дарио Франческини, откроются только те объекты, которые будут способны обеспечивать все предписания по соблюдению мер безопасности

РИМ, 25 апреля. /ТАСС/. Самые известные культурные достопримечательности в Италии, такие как археологические памятники Колизей или Помпеи, будут открыты в мае. Об этом объявил в опубликованном в субботу в газете La Repubblica интервью министр культуры и туризма Дарио Франческини.

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"[Музеи откроются] в мае, не с 4 мая [3 мая в Италии истекает срок карантина], чуть позже. И откроются только те, которые будут способны обеспечивать все предписания по соблюдению мер безопасности [для недопущения распространения коронавируса]", - сказал Франческини.

При этом он признал, что наибольшие сложности при возобновлении работы будут у театров, кинотеатров и других учреждений культуры с ограниченным пространством. "Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки", - указал министр. Он также сообщил, что правительство будет поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами, которым будут даваться субсидии на летний отдых на итальянских курортах (до €500 на семью). Франческини сообщил, что эксперты занимаются проработкой норм безопасности для морских и горных курортов, чтобы гарантировать их работу. "И потом необходимо решить проблему контроля над свободными пляжами", - указал министр, который, таким образом, допускает, что в летние месяцы население сможет выехать на отдых. Идею о пластиковой загородке вокруг лежака и зонтика на манер кабин для курения в аэропортах на пляже он назвал "ужасной".

При этом о въездном туризме, по его мнению, говорить пока рано. "[Открытие границ] будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет, поэтому родился план "Путешествую в Италии", который предполагает инвестиции во внутренний туризм", - сказал Франческини.

В связи с распространением коронавируса музеи, выставки и все учреждения культуры в Италии были закрыты 8 марта. Некоторые театры, включая "Ла Скала" в Милане и "Ла Фениче" в Венеции, объявили об отмене спектаклей раньше - после выявления локальной вспышки пандемии 21 февраля на севере Италии. Римская опера объявила об отмене своих спектаклей до 30 мая.

Предполагается, что с 4 мая начнется постепенное возобновление общественной жизни и производственной деятельности. За все время пандемии число инфицированных коронавирусом в Италии достигло почти 193 тыс. человек, из которых 26 тыс. умерли и около 60,5 тыс. излечились. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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