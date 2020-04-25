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Пандемия коронавируса нового типа
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Вучич заявил, что российская помощь Сербии подтвердила исключительные отношения двух стран

Президент пообещал наградить всех, кто боролся с коронавирусом в Сербии

БЕЛГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, оказанная Россией Сербии в борьбе с коронавирусом, подтвердила исключительные отношения двух стран. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич после встречи с российскими военными специалистами, сообщила пресс-служба сербского лидера.

"Решение президента Путина является свидетельством солидарности , а также подтверждением исключительных стратегических отношений ближайшей дружбы между двумя странами", - цитирует Вучича его кабинет.

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Вучич заявил, что хотел лично поблагодарить российских специалистов, которые на протяжении трех недель в Сербии и 16 дней в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в тяжелейших условиях обработали сотни объектов, продезинфицировали сотни тысяч квадратных метров площадей. "Это делали военные специалисты РХБЗ, пока их врачи помогали нашим докторам, ехали в самые опасные регионы, включая Чуприю, Ниш, Нови-Пазар, где у нас были очаги [эпидемии]. Это еще раз подтверждает исключительные российско-сербские отношения. Они показали, как надо помогать кому-то в беде", - заявил президент каналу Pink TV.

По мнению Вучича, помощь была особенно важна, поскольку Россия и сама сталкивается с эпидемией, и "многие ожидали, что она отзовет свое подразделения". "Здесь президент Владимир Путин и Россия показали, насколько они великие. Их люди здесь, продолжают нам помогать. Я бесконечно им благодарен", - сказал он.

Сербский лидер заявил, что вскоре наградит всех, кто боролся с коронавирусом в Сербии, включая российских специалистов: "Они очень помогли нам, привнесли дополнительную уверенность. Люди были уверенны, что мы выйдем победителями из этого кризиса". "Вы с утра до темна боролись за своих друзей в Сербии. Сербия никогда этого не забудет", - подчеркнул президент.

Эпидемия в Сербии

В настоящий момент в Сербии коронавирусом инфицированы 7 483 человек, количество летальных исходов увеличилось до 144. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. По данным минобороны РФ, российские специалисты провели дезинфекцию на 100 объектах в 19 городах республики, обработали около 215 зданий и сооружений общей площадью более 1 млн кв. метров, 54 участка дорог с твердым покрытием площадью около 400 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 500 пациентов, инфицированных COVID-19.

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарПандемия коронавируса нового типа
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