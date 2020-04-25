Жителей Краснодарского края будут штрафовать за пикники на праздниках в период карантина

КРАСНОДАР, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края будут штрафовать жителей региона, устраивающих пикники в лесах в выходные и праздничные дни в период пандемии коронавируса и действующего режима карантина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края в субботу.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил повысить качество работы мобильных отрядов контроля за соблюдением режима самоизоляции населения после появления в социальных сетях видео о прогулках людей и пикниках. В рекреационных зонах в выводные дни будет усилено дежурство мобильных отрядов контроля за соблюдением режима карантина.
"В период прошлых праздничных дней (7-9 марта) наблюдалось массовое посещение лесов, что продолжается и в настоящее время, несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Краснодарском крае. В случае выявления граждан в лесах будут составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны соответствующие штрафы по статьям КоАП", - заявили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что с 7 апреля в регионе действует ограничение пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств. Штрафы за нарушения установленных норм по соответствующим статьям кодекса об административных правонарушения РФ составляют от 1 тыс. до 1 млн рублей.