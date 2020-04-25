{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Жителей Краснодарского края будут штрафовать за пикники на праздниках в период карантина

В рекреационных зонах региона усилят дежурство мобильных отрядов контроля

КРАСНОДАР, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края будут штрафовать жителей региона, устраивающих пикники в лесах в выходные и праздничные дни в период пандемии коронавируса и действующего режима карантина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края в субботу.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил повысить качество работы мобильных отрядов контроля за соблюдением режима самоизоляции населения после появления в социальных сетях видео о прогулках людей и пикниках. В рекреационных зонах в выводные дни будет усилено дежурство мобильных отрядов контроля за соблюдением режима карантина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В период прошлых праздничных дней (7-9 марта) наблюдалось массовое посещение лесов, что продолжается и в настоящее время, несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Краснодарском крае. В случае выявления граждан в лесах будут составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны соответствующие штрафы по статьям КоАП", - заявили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что с 7 апреля в регионе действует ограничение пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств. Штрафы за нарушения установленных норм по соответствующим статьям кодекса об административных правонарушения РФ составляют от 1 тыс. до 1 млн рублей.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ заявили об отсутствии доказанного иммунитета к коронавирусу у переболевших
Однако в организации подчеркивают, что согласно большинству проводимых исследований, люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к вирусу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС