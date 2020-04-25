Жителей Краснодарского края будут штрафовать за пикники на праздниках в период карантина

КРАСНОДАР, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края будут штрафовать жителей региона, устраивающих пикники в лесах в выходные и праздничные дни в период пандемии коронавируса и действующего режима карантина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края в субботу.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил повысить качество работы мобильных отрядов контроля за соблюдением режима самоизоляции населения после появления в социальных сетях видео о прогулках людей и пикниках. В рекреационных зонах в выводные дни будет усилено дежурство мобильных отрядов контроля за соблюдением режима карантина.