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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко считает коронавирус божьим наказанием за образ жизни людей

Президент Белоруссии подчеркнул, что власти пытаются выровнять ситуацию

МИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса - божье наказание за безобразное отношение к экологии, неподобающий образ жизни людей. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, находясь в Гомельской области.

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"Я когда-то сказал, что он (господь бог - прим. ТАСС) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, и ударил нас по голове (распространение коронавируса - прим. ТАСС). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", - приводит слова главы государства его пресс-служба.

Президент, посещая Петриковский район, принял участие в посадке молодых деревьев на территории национального парка "Припятский" в рамках республиканского субботника. Лукашенко отметил, что одобряет традицию проведения субботников. "Субботники - это, считаю, то доброе, что мы взяли из того [советского] периода. Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий", - заявил глава республики.

С декабря прошлого года коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В Белоруссии число инфицированных по состоянию на 25 апреля составило 9 590, умерли 67 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Карантин в республике не объявлен.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПандемия коронавируса нового типа
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