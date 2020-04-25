Депутат Госдумы Леонид Калашников сообщил, что у него воспаление легких из-за коронавируса

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.

"Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление легких", - сказал он корреспонденту ТАСС в субботу. "Вызванное, да, коронавирусом. Я сейчас в больнице", - добавил депутат.

Калашников уточнил, что заразился от своего водителя, который отвез его на тестирование в воскресенье, 12 апреля. "Потом его во вторник положили в больницу и установили в четверг, что он болен, а я ушел на карантин. А в понедельник (20 апреля - прим. ТАСС) уже заболел я", - добавил Калашников, уточнив, что после этого ему и была сделана томография.

"Лечусь. Только все началось, я четыре дня как в больнице. Врачи нормально лечат, ничего тут не поделаешь, надо терпеть", - заключил он.

Все, кто мог контактировать с Калашниковым, отправлены на карантин, сообщил корреспонденту ТАСС источник в аппарате нижней палаты парламента. "Дезинфекция помещений проведена. Все, кто мог контактировать, отправлены на карантин", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что часть сотрудников аппарата Думы работает в удаленном режиме, ряд из них приезжают на Охотный ряд "для выполнения конкретных задач", к примеру, для организации видеоконференций.

В свою очередь зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин сообщил ТАСС, что руководство партии не планирует предпринимать дополнительных мер безопасности. "Необходимости дополнительных мер, мне кажется, нет, потому что Леонид Иванович достаточно давно не контактировал и с руководством [фракции], и с депутатами, и на последних мероприятиях, которые проводились 22 апреля (в день 150-летия со дня рождения Ленина - прим. ТАСС) не был. Поэтому мы ему желаем здоровья, а так - у нас обычный режим профилактики", - сказал он.

Афонин уточнил, что Калашников отсутствовал на последнем заседании Госдумы 17 апреля. "Думаю, что тут каких-либо рисков нет, потому что [инкубационный] период уже прошел", - добавил зампред ЦК партии. Он уточнил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов здоров и "чувствует себя отлично".