В МЧС РФ заявили о значительном улучшении радиационной обстановки в Чернобыле

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает значительное улучшение радиационной обстановки на территориях, зараженных после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"С 2015 года МЧС России организовано ежегодное проведение комплексных обследований радиоактивно загрязненных населенных пунктов с целью оценки радиационной обстановки и других факторов, влияющих на уровень жизни населения. Результаты наблюдений свидетельствуют о значительном улучшении радиационной обстановки на территориях. Так, количество населенных пунктов, в которых средний уровень загрязнения почв цезием-137 составляет более 15 Ки/кв. км (зона отселения), уменьшилось до 16 (в 1998 году - 202), а со средним уровнем загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км (зона проживания с правом на отселение) до 194 населенных пунктов (в 1998 году - 492)", - сказали в ведомстве.

Обследования проводятся сотрудниками главков МЧС РФ, Роспотребнадзора, Росгидромета, а также органов исполнительной власти регионов, местного самоуправления и общественных объединений. МЧС РФ совместно с МЧС Белоруссии проводит программу совместной деятельности в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Ведомства проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы на сопредельных радиоактивно загрязненных территориях.

"Долговременный характер последствий чернобыльской катастрофы в настоящее время проявляется в сохранении значительной площади отселенных территорий и земель, выведенных из хозяйственного пользования в связи с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Такие территории находятся в Брянской области, наиболее пострадавшей в РФ от Чернобыльской катастрофы и граничащей с Гомельской и Могилевской областями Республики Беларусь", - добавили в МЧС.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС (близ города Припяти, Украинская ССР, ныне - Украина) при плановой остановке одного из энергоблоков произошел взрыв реактора РБМК-1000. В момент аварии погибли два человека. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение 1986 года. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР. Катастрофа на ЧАЭС стала крупнейшей в истории атомной энергетики, в ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек.