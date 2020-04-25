{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЧС РФ заявили о значительном улучшении радиационной обстановки в Чернобыле

Количество населенных пунктов, в которых средний уровень загрязнения почв цезием-137 составляет более 15 Ки/кв. км, уменьшилось с 202 до 16

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает значительное улучшение радиационной обстановки на территориях, зараженных после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"С 2015 года МЧС России организовано ежегодное проведение комплексных обследований радиоактивно загрязненных населенных пунктов с целью оценки радиационной обстановки и других факторов, влияющих на уровень жизни населения. Результаты наблюдений свидетельствуют о значительном улучшении радиационной обстановки на территориях. Так, количество населенных пунктов, в которых средний уровень загрязнения почв цезием-137 составляет более 15 Ки/кв. км (зона отселения), уменьшилось до 16 (в 1998 году - 202), а со средним уровнем загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км (зона проживания с правом на отселение) до 194 населенных пунктов (в 1998 году - 492)", - сказали в ведомстве.

Обследования проводятся сотрудниками главков МЧС РФ, Роспотребнадзора, Росгидромета, а также органов исполнительной власти регионов, местного самоуправления и общественных объединений. МЧС РФ совместно с МЧС Белоруссии проводит программу совместной деятельности в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Ведомства проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы на сопредельных радиоактивно загрязненных территориях.

"Долговременный характер последствий чернобыльской катастрофы в настоящее время проявляется в сохранении значительной площади отселенных территорий и земель, выведенных из хозяйственного пользования в связи с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Такие территории находятся в Брянской области, наиболее пострадавшей в РФ от Чернобыльской катастрофы и граничащей с Гомельской и Могилевской областями Республики Беларусь", - добавили в МЧС.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС (близ города Припяти, Украинская ССР, ныне - Украина) при плановой остановке одного из энергоблоков произошел взрыв реактора РБМК-1000. В момент аварии погибли два человека. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение 1986 года. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР. Катастрофа на ЧАЭС стала крупнейшей в истории атомной энергетики, в ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек.

Теги
УкраинаЧернобыль
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В РПЦ рассказали, как собирали помощь Апулии для борьбы с коронавирусом
Ранее в область доставили 8 тонн медицинских материалов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС