В ВОЗ заявили об отсутствии доказанного иммунитета к коронавирусу у переболевших

ЖЕНЕВА, 25 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на настоящий момент не может подтвердить, что переболевшие вызванным коронавирусом заболеванием приобретают иммунитет против повторного инфицирования. Об этом сообщила в субботу женевская штаб-квартира ВОЗ.

В ее информационном бюллетене говорится, что ВОЗ продолжает "рассматривать свидетельства реагирования антител на инфекцию SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа - прим. ТАСС)". Большинство проводимых исследований "показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к этому вирусу". Однако некоторые из переболевших "имеют в крови очень низкие уровни нейтрализующих антител", отмечает организация. "По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, дает или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом", - указывает ВОЗ.

В организации обратили внимание на тот факт, что некоторые страны считают наличие антител в организме возможным основанием для выдачи им "паспорта иммунитета" или "сертификата отсутствия риска". Эти документы, как полагают в этих государствах, могли бы дать этим людям возможность вновь приступить к работе в условиях пандемии или возобновить путешествия. Однако эксперты ВОЗ пришли к выводу, что "на нынешнем этапе пандемии нет достаточных свидетельств оценки иммунитета на основе наличия антител", чтобы можно было гарантировать обоснованность выдачи "паспорта иммунитета" или "сертификата отсутствия риска".