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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 966. Умерли 66 пациентов

Общее количество случаев заражения в стране достигло 74 588
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 5 966, до 74 588, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Четвертый день подряд рост числа инфицированных в стране не превышает 10%, следует из данных штаба.

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"В России нарастающим итогом зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, за весь период - 6 250. За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 681 человек", - говорится в сообщении. В штабе отметили, что 2 915 (48,9%) новых пациентов не имеют симптомов.

Новые заразившиеся есть в 83 регионах страны. Число заразившихся в Москве за сутки возросло на 2 612, до 39 509. В Московской области выявили еще 605 случаев, их общее количество составило 8 494. В Санкт-Петербурге выявлены еще 215 случаев (всего 2 926), в Мурманской области - 193 (856), в Дагестане - 157 (724), в Нижегородской области - 118 (1 214). Выписаны пациенты в 52 регионах.

За сутки зафиксировали три летальных исхода в Санкт-Петербурге, по два - в Краснодарском крае, Чувашии, Волгоградской и Саратовской областях. В 11 регионах зарегистрировано по одной смерти из-за коронавируса.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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