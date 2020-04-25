В РПЦ рассказали, как собирали помощь Апулии для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Помощь пострадавшей от пандемии коронавируса итальянской области Апулия, предоставленная, по словам ее губернатора Микеле Эмильяно, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, была собрана по просьбе патриарха проживающими в Швейцарии православными бизнесменами. Об этом говорится в заявлении Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, опубликованном на его сайте в субботу.

В марте, как говорится в сообщении ОВЦС, губернатор Апулии попросил предоставить "всю возможную помощь" для борьбы с коронавирусом. В пятницу Эмильяно написал на своей странице в Facebook, что патриарх Кирилл передал области 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

"В связи с данным письмом [губернатора Апулии Микеле Эмильяно] по благословению патриарха Кирилла отдел внешних церковных связей вступил в контакт с православными бизнесменами, проживающими в Швейцарии, которые на собственные средства организовали доставку медицинских масок разного уровня защиты, термометров, медицинских халатов, дезинфицирующих средств и других предметов первой необходимости из Китая. Данный груз прибыл из Китая в Швейцарию и оттуда был направлен грузовиком в Италию, где и был получен 24 апреля", - говорится в заявлении.

Административным центром Апулии является город Бари, в котором находятся мощи святителя Николая Чудотворца. В городе есть подворье Русской православной церкви, расположенное в историческом комплексе, построенном более 100 лет назад, и несколько лет назад переданное Московскому патриархату.

Частица мощей была доставлена в московский кафедральный храм Христа Спасителя 21 мая 2017 года. В состав итальянской делегации тогда вошел и губернатор Эмильяно, а в Москве святыню встречал патриарх Кирилл. В Москве поклониться мощам Николая Чудотворца пришли почти 2 млн паломников.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.