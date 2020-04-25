Песенный марафон в честь Дня Победы объединит 14 регионов Поволжья

ТАСС, 25 апреля. Песенный марафон "Наш День Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединит 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Участники акции запишут на видео песню "День Победы" Давида Тухманова, после чего смонтированные ролики покажут на региональных телеканалах. Об этом сообщили в субботу на сайте полномочного представителя президента РФ в ПФО, по чьей инициативе организована акция.

"Песенный марафон объединяет жителей регионов в единый народный коллектив. Регионы-участники передают эстафету друг другу, исполняя самую знаменитую песню "День Победы". Запись выступлений творческих коллективов в регионах ПФО проходила в феврале - начале марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Первыми свое исполнение публике представили творческие коллективы Мордовии, они исполнили знаменитую композицию на трех государственных языках республики - русском, мокшанском и эрзянском. "Мордовия на фронт отправила более 246 тысяч своих сынов и дочерей. Каждый второй не вернулся домой. Пойте песни Победы, рассказывайте о Великой Победе. Национальным республикам предлагаем исполнить куплеты легендарной песни на своих родных языках, так как это сделали мы. Победа в Великой Отечественной войне - одна на всех", - говорит руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Мордовии Ярослава Завалихина.

Песня в исполнении творческих коллективов разных регионов ПФО будет транслироваться на местных телеканалах с 25 апреля по 8 мая 2020 года. Каждый день к акции будет присоединяться новый регион, а в День Победы, 9 мая, знаменитая композиция прозвучит в исполнении всех участников марафона, посмотреть видеоклип также можно будет в социальных сетях, найдя его по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.