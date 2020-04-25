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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в Москве приблизилось к 40 тыс.

В городе зафиксировали 2 612 новых случаев заражения

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки возросло на 2 612 до 39 509. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В Московской области выявили еще 605 случаев заражения, их общее количество составило 8 494, следует из данных штаба.

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Рост числа заболевших в Москве составил чуть больше 7%, это самый низкий показатель более чем за месяц. 

По данным штаба, в Москве выписаны за сутки 312 человек (всего 3 047), в Подмосковье - 27 (всего 262). Летальных исходов в столице зафиксировали 41 (умерли в общей сложности 366 пациентов), в области - три (69).

В штабе также сообщили, что больше 85% среди вновь заразившихся - люди младше 65 лет. "Так, 42% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% - от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 4,5% - старше 80 лет. Также 7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сказали в штабе. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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