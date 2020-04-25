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Пандемия коронавируса нового типа

Солодов сообщил, что среди пациентов с коронавирусом на Камчатке нет иностранцев

В регионе ранее выявили заражение коронавирусом у 28 строителей модульного инфекционного центра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апреля. /ТАСС/. Среди пациентов с коронавирусной инфекцией на Камчатке нет иностранных граждан. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора полуострова Владимир Солодов, комментируя появившуюся ранее информацию о заразившихся инфекцией нового типа гражданах Белоруссии.

"Я вчера задавал этот вопрос на оперативном штабе, и по линии внутренних дел пришло подтверждение, что в настоящий момент заболевших из числа иностранных граждан на территории Камчатского края нет", - сказал Солодов.

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В среду в региональном Минздраве сообщили о выявлении коронавирусной инфекции у 28 строителей строящегося на полуострове модульного инфекционного центра. При этом отмечалось, что среди них есть граждане Белоруссии.

Все 28 заразившихся были незамедлительно доставлены в медучреждения, где получают необходимое лечение. В настоящее время выявлен круг контактировавших с ними лиц, за ними установлено постоянное наблюдение специалистов.

В настоящий момент на Камчатке 84 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С 1 апреля в крае действует режим полной самоизоляции, с 24 апреля - обязательный масочный режим для людей, находящихся в общественных местах.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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