Стройку медцентра Минобороны в Севастополе перевели на карантин после заражения рабочего

Строительство медцентра в Севастополе началось 23 марта, его ведут специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России с участием инженерных подразделений Черноморского флота. По словам Развожаева, на площадке задействованы порядка 700 человек, работы выполняются в две смены. 23 апреля один из них попал в инфекционную больницу с признаками ОРВИ.

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Строительство медицинского центра в Севастополе, которое развернуто на территории госпиталя Минобороны, продолжится в режиме обсерватора после того, как у одного из рабочих был выявлен коронавирус. Об этом сообщил в субботу журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Нами было принято совместное решение - вчера ночью мы совещались с командующим флотом, со специалистами - перевести стройку в режим обсерватора. Такие прецеденты в стране уже есть. Скорее всего, у большинства из строителей вирус не подтвердится. Но, чтобы, прежде всего, обезопасить севастопольцев и самих строителей, стройка переведена с сегодняшнего утра в режим обсерватора", - сказал Развожаев.

На площади ЦСКА, где уже сейчас проживает большая часть рабочих со стройки, разворачивают большой палаточный лагерь. "Все строители, которые располагались в разных местах города, будут переведены на стройку и никуда выходить не будут. Будет проводиться термометрия, у тех, кто будет себя плохо чувствовать, сразу будут брать анализы. Все места, где рабочие находились, будут подвергнуты заключительной дезинфекции, обработаны. И больше туда никто заезжать не будет. Эти работы сейчас завершаются, и все строитель будут сконцентрированы на стройке под медицинским наблюдением", - пояснил Развожаев.

Он уточнил, что заразившийся рабочий прибыл в Севастополь две недели назад, предварительно пройдя тесты на коронавирус. "Не исключено, что этот вирус военный строитель получил уже здесь, в Севастополе. Потому что проживала вот эта группа людей в отдельном хостеле. Там были еще некоторые рабочие, которые давно находятся в Севастополе, уже много месяцев. Где-то, как-то они контактировали, это предстоит выявить с помощью эпидемиологического расследования", - рассказал врио губернатора.

По словам Развожаева, в одной комнате с заразившимся жили 13 человек, у троих из них - плохое самочувствие, однако диагноз пока не подтвержден.

Новые случаи заражения

В режим обсерватора также перевели стройку Минобороны на аэродроме Бельбек, откуда в инфекционную больницу был госпитализирован строитель. "Там точно такой же режим, но гораздо меньше людей - порядка 80 строителей. Это изолированный строительный лагерь из вагончиков. Но так как один из рабочих в инфекционной больнице, все сейчас оцеплено, и они также две недели будут находиться в режиме обсервации без возможности покинуть территорию строительства", - пояснил Развожаев.

Коронавирус также подтвердился у медсестры, работавшей в севастопольской инфекционной больнице. "Это может говорить о несоблюдении техники безопасности, потому что очень строгий режим изоляции, работы в инфекционном госпитале. Где-то человек, видимо, недоконтролировал, не сделал все, как нужно, и получил вирус", - считает Развожаев.

Он добавил, что после этого случая принято решение организовать временное жилье для врачей, работающих с зараженными коронавирусом. "Чтобы они не домой возвращались после рабочей смены, а в гостиницу, которая будет оплачена за счет бюджета", - сказал врио губернатора.

Всего за сутки, уточнил Развожаев, в Севастополе подтвердились пять новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 31.