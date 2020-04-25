В Севастополе завершили первый за 70 лет большой ремонт одной из главных улиц

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Ремонт улицы Большая Морская в центре Севастополя, длившийся около полугода, завершен в намеченные сроки, сообщил журналистам в субботу врио губернатора Михаил Развожаев.

Ремонт одной из центральных улиц Севастополя - Большой Морской, а также на площадях Лазарева и Ушакова, которые она соединяет, начался в 2019 году по соглашению о сотрудничестве между властями Москвы и Севастополя. Завершить работы планировалось до конца апреля. На улице заменили дорожное покрытие, очистили и отреставрировали арки, фигурные заборы и малые архитектурные формы, заменили инженерные коммуникации и зеленые насаждения. На площади Ушакова построен новый фонтан.

"Коллеги, могу сказать, что Большая Морская закончена, все основные работы завершены", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что сейчас доделывают отдельные косметические элементы работы.

Также планируется реставрация фасадов домов. "Проекты на большую часть домов уже готовы. Это огромные деньги, мы их будем обязательно искать. Я много раз говорил, что к очередному строительству на Большой Морской мы приступим через некоторое время - надо дать горожанам насладиться улицей", - пояснил врио губернатора.