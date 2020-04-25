Певец Максим Леонидов сообщил о задержании в Петербурге за посещение парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задержали музыканта Максима Леонидова за нарушение временного запрета посещать парки, сообщил в субботу сам певец.

"Мы гуляли в Шуваловском парке с собакой, приехала полицейская машина, и нас сопроводили в отделение. Составляют протокол за прогулку в парке", - сказал Леонидов в видео в своем Instagram.

ТАСС запросил комментарий полиции.

До 30 апреля из-за распространения коронавируса в городе запрещено посещать ряд парков, включая Шуваловский, а также садов и скверов.