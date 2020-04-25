{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Военные артисты открыли в Ростове-на-Дону серию дворовых концертов ко Дню Победы

Выступления в том числе будут адресованы ветеранам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Артисты ансамбля Южного военного округа исполнили во дворе одного из старых районов Ростова-на-Дону песни военных лет в честь грядущего празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подобные концерты в условиях пандемии они будут проводить и в других районах города, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа в субботу.

"Вокальная группа ансамбля песни и пляски Южного военного округа исполнила песни военных лет для жителей одного из дворов Ростова-на-Дону. Небольшая концертная программа не оставила равнодушными десятки жильцов старого дома в центре донской столицы. Подобные концерты во дворах донской столицы военные артисты планируют проводить регулярно, в том числе их выступления будут адресованы к главным героям предстоящего праздника - ветеранам Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители ростовского двора встретили артистов аплодисментами, при исполнении концертной программы они оставались дома и наблюдали за ней из окон своих квартир, а также демонстрировали портреты погибших ветеранов Великой Отечественной войны, приготовленные для шествия в "Бессмертном полку".

"Обязательно в этом году еще будут настоящие большие концерты, Парад Победы, будет возможность выйти на улицы и отпраздновать этот Великий Праздник - День Победы", - обратился к жильцам художественный руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Марченко.

Из-за пандемии коронавируса с 31 марта на территории Ростовской области действует режим самоизоляции.

Теги
РоссияРостовская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ заявили об отсутствии доказанного иммунитета к коронавирусу у переболевших
Однако в организации подчеркивают, что согласно большинству проводимых исследований, люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к вирусу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС