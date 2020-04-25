Военные артисты открыли в Ростове-на-Дону серию дворовых концертов ко Дню Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Артисты ансамбля Южного военного округа исполнили во дворе одного из старых районов Ростова-на-Дону песни военных лет в честь грядущего празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подобные концерты в условиях пандемии они будут проводить и в других районах города, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа в субботу.

"Вокальная группа ансамбля песни и пляски Южного военного округа исполнила песни военных лет для жителей одного из дворов Ростова-на-Дону. Небольшая концертная программа не оставила равнодушными десятки жильцов старого дома в центре донской столицы. Подобные концерты во дворах донской столицы военные артисты планируют проводить регулярно, в том числе их выступления будут адресованы к главным героям предстоящего праздника - ветеранам Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители ростовского двора встретили артистов аплодисментами, при исполнении концертной программы они оставались дома и наблюдали за ней из окон своих квартир, а также демонстрировали портреты погибших ветеранов Великой Отечественной войны, приготовленные для шествия в "Бессмертном полку".

"Обязательно в этом году еще будут настоящие большие концерты, Парад Победы, будет возможность выйти на улицы и отпраздновать этот Великий Праздник - День Победы", - обратился к жильцам художественный руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Марченко.

Из-за пандемии коронавируса с 31 марта на территории Ростовской области действует режим самоизоляции.