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Пандемия коронавируса нового типа

В учреждениях тульского УФСИН выявили заразившихся коронавирусом

Всего в регионе за сутки зафиксировали 73 новых случая заражения

ТАСС, 25 апреля. Оперативный штаб Тульской области сообщает об 11 заразившихся коронавирусной инфекцией в учреждениях управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). За сутки в области зарегистрировано 73 новых случая заражения, уточнили в субботу в оперштабе, отметив, что количество заразившихся людей достигло 578.

"По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. <...> 11 человек - из числа контингента УФСИН России по Тульской области, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.

Выздоровели и были выписаны 59 человек, в том числе 24 апреля две женщины: из города Алексин и из села Пахомово Заокского района. Четверо умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 74 тыс. случаев заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТульская областьПандемия коронавируса нового типа
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