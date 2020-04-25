В Петербурге еще 49 человек выздоровели после заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, достигло 460. За последние сутки выздоровели еще 49 пациентов, следует из данных регионального оперативного штаба.

Согласно представленным данным, общее число выздоровевших на 25 апреля составило 460. Днем ранее это число составляло 411. Вместе с тем выявили и 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом общее число заразившихся с начала пандемии достигло 2 926 человек. За сутки умерли трое заразившихся, всего - 23.