Во "ВКонтакте" пройдет "Библионочь" с участием Людмилы Улицкой

Пользователи "ВКонтакте" смогут принять участие в акции "Библионочь" в онлайн-формате. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

"VK представит спецпроект о мире после пандемии: артисты порассуждают о будущем, библиотекари прочтут военные стихи, а дизайнеры и фотографы дополнят реальность книжными обложками", - сообщили во "ВКонтакте".

В частности, премьера спецпроекта "Что будет дальше?" состоится в субботу в сообществе московской библиотеки им. Н.А. Некрасова. Литераторы и представители книжной индустрии расскажут о том, каким они видят будущее в мире после пандемии. На вопрос "Что будет дальше?" отвечают Людмила Улицкая, Борис Гройс, Юрий Сапрыкин, Галина Юзефович и другие писатели, филологи, публицисты и философы. Трансляция начнется в 19:00 мск и продлится три часа. Видеозапись будет доступна в сообществе и после "Библионочи".

В свою очередь сообщество "ВКонтакте с авторами" совместно с Некрасовкой и АСТ nonfiction объявили BookFaceChallenge. Участники челленджа должны сфотографироваться с обложками книг таким образом, чтобы они стали частью портрета, и опубликовать их с хештегом #bookfacevk до 28 апреля. Десять победителей получат книги от издательства АСТ.

Так как в 2020 году всероссийская акция "Библионочь" посвящена Победе в Великой Отечественной войне, портал Культура.РФ проведет онлайн-марафон #75словПобеды. В рамках акции культурные деятели, библиотекари и все желающие прочитают отрывки из военной корреспонденции и произведений, любимых на фронте и в тылу. Среди участников - народные артисты России Евгений Князев, Валерий Дьяченко, заслуженные артисты Андрей Мерзликин, Наталья Суркова, Дмитрий Дюжев, писатели Сергей Литвинов, Вадим Панов и многие другие.

Всероссийская акция "Библионочь-2020" впервые проходит в режиме онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая.