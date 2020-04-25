СПЧ планирует направить в кабмин предложения о графике выхода людей на улицу

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что Совет готовится направить предложения в правительство РФ о возможности выхода на улицу пожилых людей и детей в определенное заранее время суток. Об этом он сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Коллеги предлагают попробовать разработать регламенты, которые позволяли бы пожилым людям, детям выходить на улицу… Будем обсуждать с губернаторами, сейчас готовим предложения, более формализованные. Планируем эти предложения в правительство направить, в штаб", - сказал Фадеев.

По его мнению, можно создать график возможного выхода на улицу по квартирам, для тех, кому это необходимо.

"Это непростая история. Вот пожилые люди - им конечно необходимо дышать воздухом, те, у кого болезни сердца - их состояние ухудшается, хочется хотя бы обсудить с муниципальными властями такую возможность… Кто-то в девять часов утра выйдет, кто-то в девять часов вечера, чтобы люди, естественно, не толпились. Есть огромные дома, где живут тысячи людей и как там это сделать, я не знаю. Это надо обсуждать, поэтому речь не идет о послаблении, речь идет о том, чтобы те, кому это нужно, имели возможность воздухом подышать, прогулку короткую совершить вокруг дома", - отметил глава СПЧ.

Он также подчеркнул, что необходим более детальный анализ, так как в Москве "очень много зараженных и есть большие здания", где живут тысячи людей, а в других городах, где нет такой плотности заселения, "проблем будет немного".

"Мы здесь не настаиваем, мы предлагаем это обсудить, попробовать найти решения, которые не повышали риски, а в то же время дали бы возможность людям, в том числе пожилым и детям с матерями, выходить на улицу. Давайте подумаем, попробуем найти такую возможность - вот наша позиция. Если не будет найдена такая возможность, значит, наша инициатива напрасна", - заключил Фадеев.