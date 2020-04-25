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Пандемия коронавируса нового типа

Темпы распространения коронавируса в России продолжают замедляться

Рост числа зараженных за сутки не превышает 10%
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Распространение коронавируса в России продолжает замедляться - уже четвертый день подряд рост числа инфицированных за сутки не превышает 10%.

В стране выявили еще 5 966 случаев заражения - немного больше, чем днем ранее (5 849), сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Общее количество инфицированных возросло на 8,7%, до 74 588.

Сейчас на 100 тыс. жителей России приходится почти 51 случай заражения. Это по-прежнему один из самых низких показателей среди стран, где больше всего заразившихся. Так, в Испании на 100 тыс. человек зарегистрировано около 470 случаев.

За сутки в России сделали еще почти 170 тыс. тестов на коронавирус, их общее количество превысило 2,7 млн. Положительный результат дали примерно 2,76% исследований.

Новые рекорды выздоровления

В стране за день выздоровели еще 682 человека, у которых диагностировали коронавирус. Это самый большой показатель с начала вспышки новой инфекции. Всего вылечились уже 6 250 пациентов - почти 8,4% заразившихся.

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Рекорд был поставлен и в Москве, где за сутки выписали 312 человек. Число выздоровевших в столице достигло 3 047 (7,7% инфицированных).

При этом стабильно растет доля тех, у кого при положительном тесте на коронавирус нет симптомов. За минувшие сутки таких оказалось почти 49%, в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что "инфицированных, но не больных" уже больше половины - 52%.

Тяжелых случаев в России по-прежнему немного - по информации министра здравоохранения Михаила Мурашко, их порядка 1 300 (примерно 2% пациентов).

Невысоким остается и условный показатель смертности - по состоянию на воскресенье он составил 0,91%. Всего из-за коронавируса в стране умер 681 человек, из них 66 - за минувшие сутки.

Ситуация в Москве и регионах

В Москве за день коронавирус подтвердили еще у 2 612 жителей. Число выявленных случаев возросло примерно на 7% - это самый низкий показатель более чем за месяц - и достигло 39 509. Доля столицы в общероссийской статистике теперь составляет менее 53%.

В Московской области темп роста заболеваемости также падает. Если в субботу число заразившихся в регионе увеличилось на 8,4%, то в воскресенье - на 7,67%. В начале недели показатель стабильно превышал 10%.

Сейчас в Подмосковье в общей сложности 8 494 случаев заражения - 11,4% всех, подтвержденных в стране.

На остальные регионы России вместе взятые приходятся уже 35,64% заразившихся. В Санкт-Петербурге сейчас 2 926 случаев, в Нижегородской области - 1 214, в Мурманской - 856. На шестое место по числу инфицированных вышел Дагестан, где заболеваемость быстро растет уже несколько дней подряд, а количество пациентов достигло 724.

Майские не праздники

В этих условиях ограничения, призванные замедлить распространения коронавируса, необходимо продлевать, уверены и специалисты, и представители власти.

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что России нужно еще как минимум две недели таких мер. Она сообщила, что ведомство по запросу премьер-министра Михаила Мишустина подготовит особые рекомендации на период майских праздников.

Вместе с тем власти отмечают, что ситуация стабилизируется. По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, распространение коронавируса в стране может выйти на так называемое плато уже на следующей неделе.

В правительстве уже начинают готовиться к ослаблению ограничений, хотя возможные сроки не называются. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что россияне устали от ограничительных мер, и пообещала представить президенту Владимиру Путину стратегию по выходу из самоизоляции. В Роспотребнадзоре уже подготовили ряд рекомендаций по поэтапному возобновлению работы некоторых заведений, например кафе и ресторанов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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