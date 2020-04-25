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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге онкологический центр не будут перепрофилировать для пациентов с коронавирусом

Возможность изменения режима работы НМИЦ онкологии им. Петрова вызывала опасения больных с онкологией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова (НМИЦ) в Петербурге не вошел в список федеральных учреждений, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом, сообщается на сайте центра. Ранее планы по изменению режима работы НМИЦ вызвали большую обеспокоенность среди пациентов.

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"Информируем вас, что НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова работает в штатном режиме. В распоряжение правительства РФ о перепрофилировании федеральных медицинских учреждений для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова" Минздрава России не включен", - сообщается в субботу на сайте НМИЦ.

17 апреля стало известно, что НМИЦ онкологии им. Петрова вошел в перечень федеральных медицинских учреждений, которые планируют перепрофилировать для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Информация вызвала всплеск обращений онкологических пациентов, которые опасаются остаться без медицинской помощи. Кроме того, на портале change.org опубликована петиция с призывом не проводить перепрофилирование центра. Изначально предполагалось, что в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации во второй половине мая для лечения пациентов с коронавирусом выделят основной корпус учреждения.

НМИЦ онкологии им. Петрова - один из крупнейших федеральных научно-лечебных центров России, который находится в Санкт-Петербурге. Это многопрофильное клиническое, научное и учебное учреждение в области онкологии. В структуре учреждения - 17 научных, 20 клинических, 16 вспомогательных и три амбулаторно-диагностических отделения.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 926 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 460 человек, умерли 23.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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