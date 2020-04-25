{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Кабмин утвердил перепрофилируемые медорганизации для борьбы с коронавирусом в регионах

Как отмечается в пояснительной записке к принятому документу, благодаря этому количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 вырастет на 4 981
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В целях организации оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 на территории Российской Федерации: 1) утвердить прилагаемый предварительный перечень организаций и их структурных подразделений, осуществляющих медицинскую деятельность, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и частных медицинских организаций, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях по особому указанию", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах, благодаря чему количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 вырастет на 4 981.

В предварительный перечень вошли Башкирский государственный медицинский университет, крымский филиал Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства, Федеральные центры травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах и Барнауле, Федеральные центры сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске и Хабаровске, Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, группа компаний "Медси" в Подмосковье, Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Воронеж, ряд военных госпиталей Министерства обороны РФ и другие учреждения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умерли 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Более 500 добровольцев приняли участие в испытаниях первой вакцины от коронавируса в Китае
За ними ведется наблюдение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС