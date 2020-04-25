Кабмин утвердил перепрофилируемые медорганизации для борьбы с коронавирусом в регионах

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"В целях организации оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 на территории Российской Федерации: 1) утвердить прилагаемый предварительный перечень организаций и их структурных подразделений, осуществляющих медицинскую деятельность, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и частных медицинских организаций, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях по особому указанию", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах, благодаря чему количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 вырастет на 4 981.

В предварительный перечень вошли Башкирский государственный медицинский университет, крымский филиал Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства, Федеральные центры травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах и Барнауле, Федеральные центры сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске и Хабаровске, Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, группа компаний "Медси" в Подмосковье, Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Воронеж, ряд военных госпиталей Министерства обороны РФ и другие учреждения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умерли 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.