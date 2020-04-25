В одном из корпусов краснодарского онкодиспансера выявили коронавирус

"Согласно предписанию управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, первый корпус Клинического онкологического диспансера №1 в Краснодаре временно прекратил прием новых пациентов, а также выписку и перевод в другие медицинские организации в связи с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении штаба.

КРАСНОДАР, 25 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявили в одном из корпусов краснодарского онкологического диспансера. Прием и выписку пациентов временно приостановили, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края в субботу.

Уточняется, что пациентов, находящихся в корпусе, продолжают лечить врачи, их обеспечивают всем необходимым. В целом онкоцентр продолжает работу.

Ранее на карантин была закрыта единственная в Краснодаре больница скорой медицинской помощи из-за положительных предварительных тестов на коронавирус у врачей, проводится дезинфекция, бригады скорой помощи доставляют пациентов в другие городские больницы. Также на карантин закрыты два отделения центральной районной Апшеронской больницы в Краснодарском крае.

По данным краевого оперативного штаба, за сутки на Кубани зарегистрированы 84 новых заразившихся, среди них восемь детей, возраст пациентов от 2 лет до 91 года. Всего в регионе 707 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 55 детей. Выздоровели и выписаны из больниц за все время 122 человека, зафиксировано 18 летальных исходов, 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.