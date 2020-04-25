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Пандемия коронавируса нового типа

Более 500 добровольцев приняли участие в испытаниях первой вакцины от коронавируса в Китае

За ними ведется наблюдение

ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Более 500 добровольцев уже получили инъекцию в ходе второй фазы клинических испытаний первой вакцины от коронавируса в Китае. Об этом в субботу сообщила руководитель группы разработчиков вакцины, генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК), академик Чэнь Вэй.

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"В настоящее время 508 добровольцев уже получили вакцину на основе рекомбинантного аденовирусного вектора в рамках второй фазы клинических испытаний", - приводит ее слова портал Sina.

Вторая фаза клинических испытаний вакцины на основе рекомбинантного аденовирусного вектора, разработанная группой исследователей во главе с Чэнь Вэй, началась 12 апреля. По словам академика, это первая в мире вакцина, испытания которой уже дошли до второй стадии. Они проводятся рандомизированным, двойным слепым методом при сопоставлении с плацебо-вакциной: добровольцы распределены на несколько групп случайным образом и имеют равную возможность получить как вакцину, так и препарат сравнения (плацебо). Двойное слепое исследование предполагает, что ни исследователь, ни доброволец не знает, в какую именно группу попал испытуемый при случайной выборке, и какой именно препарат он получает. Цель исследований заключается в оценке безопасности и иммуногенности вакцины для здоровых людей от шести лет.

По словам Чэнь Вэй, "в настоящее время ведется наблюдение [за вакцинированными добровольцами]". "Если все будет в порядке, то, как ожидается, в мае будет произведено раскрытие кода [клинических испытаний]", - указала она. Раскрытие кода клинических испытаний - это процедура информирования участников и исследователей о том, какой именно препарат вводили добровольцам - вакцину или плацебо.

Как указала академик, во второй фазе клинических испытаний был отменен верхний возрастной предел, что позволило добровольцам старше 60 лет присоединиться к исследованиям. Как передает Sina, самым взрослым среди испытуемых стал 84-летний житель Уханя Сюн Чжэнсин. 13 апреля мужчина успешно прошел вакцинацию. Вместе с ним в добровольцы записались его дочь и зять.

"Испытания вакцины от коронавируса нового типа - это очень важное дело, возможность принять участие в котором доставляет мне искреннее удовольствие", - цитирует портал слова Сюн Чжэнсина. Как рассказал мужчина, после вакцинации никаких побочных эффектов у него не появилось, самочувствие хорошее, артериальное давление в норме.

Разработка вакцин в Китае

17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Она была разработана группой исследователей во главе с генерал-майором НОАК Чэнь Вэй. Последняя является академиком Академии инженерных наук Китая, директором Института биоинженерии Военно-медицинской академии НОАК и специализируется на биологической и химической защите.

Помимо испытаний вакцины на основе рекомбинантного аденовирусного вектора, Китай проводит клинические испытания еще двух инактивированных вакцин, разработанных компанией Wuhan Institute of Biological Products и китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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