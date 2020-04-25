Во Франции растет число случаев с отрицательными проявлениями от лекарств против COVID-19

ПАРИЖ, 25 апреля. /ТАСС/. Число случаев с неблагоприятными последствиями воздействия на пациентов лекарств от заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), растет во Франции. Об этом сообщило в субботу французское Агентство лекарственных средств (ANSM).

Согласно собранным им данным, за последние недели (по состоянию на 22 апреля) был выявлен 321 случай возникновения дополнительных отрицательных проявлений от лекарств при лечении COVID-19. Из них 80% признаны случаями "с тяжелыми последствиями". По данным на 10 апреля, случаев с отрицательными проявлениями было около 100. По 251 случаю расследование указало на вероятную связь именно с применявшимся препаратом.

Более половины случаев касается пациентов, в отношении которых применялся либо только один препарат гидрохлорохин (23%), либо гидрохлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином (31%). В 42% случаев осложнения вызваны лекарством Kaletra (антиретровирусным препаратом, в состав которого входит сочетание лопинавира и ритонавира). В результате воздействия гидрохлорохина во Франции в больничных условиях лечения умерли четыре пациента, сообщает агентство.

Оно напоминает, что данный препарат, являющийся дериватом от препарата хлорохин, который применяют для лечения малярии, уже и ранее был известен как препарат, нарушающий у ряда пациентов работу электрической системы сердца, это было зафиксировано с помощью электрокардиограмм. Воздействие препарата может приводить к нарушению сердечного ритма и даже к летальному исходу, констатирует медицинское агентство.

В то же время, как сообщил агентству France Presse генеральный директор ANSM Доминик Мартен, "судя по всему, у зараженных новым коронавирусом оказывается более уязвимой сердечно-сосудистая система, поэтому у них более вероятно, чем у обычных пациентов, возникновение неблагоприятных явлений от воздействия медикаментов, способных ухудшать работу сердца". В отношении препарата Kaletra агентство сообщает, что он отрицательно сказывается на работе печени, почек, сердца и системы пищеварения.

Агентство признает, что приведенные им данные не полностью отражают реальную ситуацию по причине недостаточно подробного в больницах описания течения болезней пациентов. "Тем не менее и эти сведения могут позволить снизить риски" при лечении больных COVID-19, считают специалисты агентства.