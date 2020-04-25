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Пандемия коронавируса нового типа

В Калининградской области трое детей заразились коронавирусом

Они были инфицированы в семье

КАЛИНИНГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Калининградской области с начала пандемии превысило 200 человек. За прошедшие сутки инфицирование определили у 21 человека, в том числе у троих детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили журналистам в субботу в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

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"Объявлен 21 случай коронавирусной инфекции [в области]. Общее число случаев возросло до 210. Среди новых случаев: шесть случаев пневмонии, в том числе у троих детей до 14 лет, инфицированных по семейному контакту, 10 случаев ОРВИ, пять случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.

Всех заболевших и инфицированных госпитализировали в стационар. Определен круг общавшихся с ними для организации медицинского наблюдения, добавили в штабе.

Сообщение о первом подтвержденном случае заражения в области появилось 8 марта. Заболевание выявили у женщины, вернувшейся из турпоездки в Италию. Всего за время пандемии на COVID-19 в регионе протестировано 14 686 человек. Среди 210 подтвержденных случаев представители практически всех возрастных категорий. По данным на субботу, вылечились и выписаны из больницы 59 человек. Умер один мужчина. Под медицинским наблюдением остаются 1 165 человек, в том числе 93 в условиях обсерватора.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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