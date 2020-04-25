Украинский телеканал "Интер" запустил онлайн марш памяти ко Дню Победы

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Марш памяти "Наш полк", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал онлайн на украинском телеканале "Интер". Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

"Телеканал "Интер" организовал марш памяти онлайн "Наш полк", в рамках которого все желающие смогут пройти вместе символическим маршем, отдав дань памяти и уважения воинам-победителям", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что во время виртуального шествия к нему будут постоянно присоединяться люди. "В эфире телеканала мы будем информировать зрителей о количестве участников марша. О том, как проходит марш памяти онлайн, мы будем ежедневно рассказывать в программе "Утро с "Интером" и в традиционном марафоне "Наша Победа", который начнется в эфире в 7 часов утра 9 мая", - заверили на "Интере".

"Важно, чтобы в юбилейный год, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, марш памяти "Наш полк" обязательно состоялся, - сказала автор идеи проекта Анна Безлюдная. - Без марша памяти 9 Мая не будет самого главного объединяющего начала, которое для людей сейчас очень важно, особенно в нашей стране. Очень многие люди хотят выйти на марш, но, учитывая ситуацию с карантином, обычной возможности в этом году нет. Поэтому у меня родилась идея провести марш памяти "Наш полк" онлайн в сети и с помощью телевизионного эфира".