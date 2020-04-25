Кабмин внес в Госдуму законопроект о временных удостоверениях для лиц без гражданства

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство в субботу внесло в Госдуму законопроект о введении временных удостоверений личности для лиц, без гражданства, находящихся на территории РФ. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" предлагается дополнить нормой, согласно которой временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ - это "документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории Российской Федерации". "Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации не может быть выдано в форме электронного документа", - уточняется в законопроекте.

Как отмечено в пояснительной записке, на данный момент законодательством предусмотрена специальная процедура установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства, у которого при этом нет удостоверения личности. В то же время, законами "не предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства", выдаваемый после установления его личности в соответствии с установленными нормами.

"Законопроектом предполагается, что трудовая деятельность вышеуказанной категорией лиц будет осуществляться без оформления разрешительных документов", - говорится в пояснительной записке.