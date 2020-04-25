Лавров: РФ "готова посмотреть" на предложение Франции по созданию совета, помогающего ВОЗ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россия "готова посмотреть" на предложение французских коллег создать совет высокого уровня по здоровью человека и животных, который будет помогать ВОЗ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Наши французские коллеги устами моего друга, министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана уже говорят о необходимости создать некий совет высокого уровня по здоровью человека и животных, который будет помогать ВОЗ. Во Всемирной организации здравоохранения уже есть достаточно серьезно укоренившаяся практика взаимодействия с учеными. Если этот совет сможет привнести какую-то добавленную стоимость, давайте посмотрим на данное предложение", - сказал он.