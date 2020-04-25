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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье начнут работать салоны красоты и парикмахерские

Ограничительные меры частично снимут 30 апреля

СТАВРОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края расширили перечень работающих во время самоизоляции организаций. С 30 апреля в регионе заработают парикмахерские и салоны красоты, говорится в распоряжении, опубликованном в субботу на сайте кабмина региона.

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"О внесении изменений в перечень организаций, на которые не распространяется действие указа президента РФ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения", утвержденный распоряжением правительства Ставропольского края от 6 апреля 2020 года. [Из перечня исключены] организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты", - говорится на сайте правительства.

Кроме того, распоряжением с 25 апреля разрешается работа учрежденных органами исполнительной власти края организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В Ставропольском крае режим всеобщей самоизоляции действует до 30 апреля, часть предприятий и организаций приостановили работу.

По последним данным Роспотребнадзора по региону, в крае зарегистрировано 385 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, пять человек умерли, 54 - выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 2 968 жителей.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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