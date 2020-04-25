Bvlgari поставит в Великобританию свой антисептик

РИМ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ювелирный дом Bvlgari, занимающийся также производством парфюмерии, поставит в больницы Великобритании дезинфицирующий гель, который начали выпускать на одной из парфюмерных фабрик компании в Италии. Как корреспонденту ТАСС рассказал в субботу ее глава Жан-Кристоф Бабен, уже достигнуты все соответствующие договоренности с властями Великобритании, которые получат 160 тыс. флаконов геля для использования медицинским персоналом.

Бабен рассказал, что одна из производственных линий на фабрике в окрестностях Лоди, одном из наиболее пострадавших районов от пандемии на севере Италии, еще месяц назад была переведена на изготовление дезинфицирующего геля. "Bvlgari - мировой лидер в производстве парфюмерии, и мы решили, что несложно перейти на выпуск дезинфицирующих средств на базе спирта. Мы решили создать гель во флаконе карманного формата (75 мл), чтобы его всегда можно было иметь с собой", - рассказал Бабен, который около семи лет возглавляет группу Bvlgari.

На предприятии работают 50 человек, и за месяц производственные мощности удалось нарастить с 6 тыс. флаконов в день до 20 тыс. Ранее средства были уже переданы на безвозмездной основе больницам Италии и Швейцарии. Так, Департамент гражданской защиты Италии получил 200 тыс. флаконов. Бабен сообщил, что после завершения пандемии компания не намерена переводить производство геля на коммерческую основу, хотя, очевидно, что рынок антисептиков останется важным сегментом.

Предприниматель считает, что экономический кризис может быть не таким серьезным, как прогнозируется. "Разумеется, финансовые потери есть, но они имеют временный характер. Я пока не вижу, чтобы трехмесячный паралич привел к структурному ущербу, а темпы восстановления могут нас еще удивить, учитывая опыт первых двух стран, столкнувшихся и победивших коронавирус - Китая и Южной Кореи", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, только отдельные сектора понесут больший ущерб, и к ним он отнес авиаперевозки, поскольку после пандемии значительно сократятся деловые поездки по миру. "До пандемии к видеосвязи прибегали лишь иногда, с карантином все перешли на работу в Zoom, и нам удалось прекрасно организовать эту связь. Общение по видеосвязи иногда более продуктивно, чем совещание в реальности. Zoom заменит 20-30-40% путешествий", - считает предприниматель.

Некоторые другие компании по производству товаров класса люкс перешли на производство необходимых в условиях пандемии предметов. Так, Armani начал выпускать одноразовые медицинские маски, а Ferrari на заводе в Маринелло открыл линию производства медицинских масок, которые украшает фирменный логотип - черная лошадь.