Митрополит Иларион заявил, что несмотря на риск, РПЦ продолжит служить для прихожан

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Священники Русской православной церкви продолжают совершать богослужения для того, чтобы обеспечить верующим удаленный доступ к ним, хотя это сопряжено с риском заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в эфире телепередачи " Церковь и мир " в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

"Я не согласен с такой формулировкой, что храмы открыты для избранных. Храмы сейчас открыты для тех, кто совершает богослужения, в том числе для того, чтобы богослужения транслировались онлайн. <...> Тот факт, что уже священники московские некоторые заразились, говорит о том, что это очень рискованно сейчас - совершать богослужения, но мы продолжаем их совершать для того, чтобы не оставить людей хотя бы в режиме удаленного доступа без участия в богослужениях", - сказал митрополит.

По его мнению, привилегия присутствия в храме во время режима самоизоляции "сейчас заключается в том, что каждый из участников таких богослужений рискует заразиться, или рискует стать переносчиком вируса".

Ранее сообщалось, что управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре. Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин 21 апреля умер на 49-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.