Умер второй клирик Елоховского собора в Москве

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Протодиакон Евгений Трофимов, служивший в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе в Москве, умер после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в Московской патриархии.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Собеседник агентства подтвердил информацию о смерти священника и добавил: "Предположительно, от коронавируса".

Ранее сообщалось, что настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерей Александр Агейкин 21 апреля умер на 49-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Евгений Трофимов родился 2 февраля 1959 года, в 1977 году получил среднее специальное (медицинское) образование фельдшера-лаборанта при Академии медицинских наук СССР. 25 ноября 1990 года он был рукоположен в сан диакона Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе.