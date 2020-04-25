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Пандемия коронавируса нового типа

Умер второй клирик Елоховского собора в Москве

По сообщению источника ТАСС, священнослужитель скончался, предположительно, от заболевания, вызванного коронавирусом

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Протодиакон Евгений Трофимов, служивший в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе в Москве, умер после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в Московской патриархии.

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Собеседник агентства подтвердил информацию о смерти священника и добавил: "Предположительно, от коронавируса".

Ранее сообщалось, что настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерей Александр Агейкин 21 апреля умер на 49-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Евгений Трофимов родился 2 февраля 1959 года, в 1977 году получил среднее специальное (медицинское) образование фельдшера-лаборанта при Академии медицинских наук СССР. 25 ноября 1990 года он был рукоположен в сан диакона Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе.

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