{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье выросло до 8494

За сутки в регионе выявили 605 новых случаев заражения

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. В Подмосковье за сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса, обще число заразившихся достигло 8494. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале областного оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации по коронавирусу.

"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 272 человека", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Подмосковье занимает второе место среди регионов России по количеству заразившихся коронавирусом. 

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В РПЦ рассказали, как собирали помощь Апулии для борьбы с коронавирусом
Ранее в область доставили 8 тонн медицинских материалов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС