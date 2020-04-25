Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье выросло до 8494

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. В Подмосковье за сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса, обще число заразившихся достигло 8494. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале областного оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации по коронавирусу.

"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 272 человека", - говорится в сообщении.