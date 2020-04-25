Трамп заявил, что в США проведено 5 млн анализов на коронавирус

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Американские медики провели по всей стране 5 млн анализов на выявление нового коронавируса, что превышает аналогичный показатель в других странах. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Были и остаются открытыми и доступными многие места для проведения тестов. К данному моменту [в стране] проведено 5 млн тестов [на выявление коронавируса], гораздо больше, чем в любой другой стране мира. На самом деле больше, чем во всех остальных крупных странах вместе взятых!" - написал американский лидер.

Накануне глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан сообщил, что американские власти выдали разрешение на использование 63 различных систем для выявление нового коронавируса у пациентов. Он пояснил, что речь идет как о диагностическом тестировании, так и об амбулаторном, а также, в частности, о тестах на антитела. Порядка 400 компаний разрабатывают новые тест-системы.

Глава управления пояснил, что некоторые тест-системы позволяют отправлять результаты по почте, и их готовы принимать около 220 лабораторий.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 905 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 51,9 тыс. человек.