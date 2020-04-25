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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что в США проведено 5 млн анализов на коронавирус

Президент США отметил, что это гораздо больше, чем в любой другой стране мира

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Американские медики провели по всей стране 5 млн анализов на выявление нового коронавируса, что превышает аналогичный показатель в других странах. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

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"Были и остаются открытыми и доступными многие места для проведения тестов. К данному моменту [в стране] проведено 5 млн тестов [на выявление коронавируса], гораздо больше, чем в любой другой стране мира. На самом деле больше, чем во всех остальных крупных странах вместе взятых!" - написал американский лидер.

Накануне глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан сообщил, что американские власти выдали разрешение на использование 63 различных систем для выявление нового коронавируса у пациентов. Он пояснил, что речь идет как о диагностическом тестировании, так и об амбулаторном, а также, в частности, о тестах на антитела. Порядка 400 компаний разрабатывают новые тест-системы.

Глава управления пояснил, что некоторые тест-системы позволяют отправлять результаты по почте, и их готовы принимать около 220 лабораторий.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 905 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 51,9 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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