У врачей больницы РЖД в Оренбурге выявили коронавирус

ОРЕНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у пяти врачей клинической больницы "РЖД-Медицина" в Оренбурге. Об этом в субботу на онлайн-брифинге сообщила вице-губернатор, заместитель председателя правительства по социальной политике, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

"К сожалению, за прошедшие сутки зарегистрировано существенное возрастание числа заражения медиков - пять случаев. Это, в основном, железнодорожная больница, этим очагом мы занимаемся достаточно давно", - сказала она.