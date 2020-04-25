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Пандемия коронавируса нового типа

У врачей больницы РЖД в Оренбурге выявили коронавирус

У пяти медиков подтвердился коронавирус

ОРЕНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у пяти врачей клинической больницы "РЖД-Медицина" в Оренбурге. Об этом в субботу на онлайн-брифинге сообщила вице-губернатор, заместитель председателя правительства по социальной политике, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

"К сожалению, за прошедшие сутки зарегистрировано существенное возрастание числа заражения медиков - пять случаев. Это, в основном, железнодорожная больница, этим очагом мы занимаемся достаточно давно", - сказала она.

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Ранее очаг заражения коронавирусом был выявлен в клинической больнице "РЖД-Медицина" в Перми, где инфекция подтвердилась у семи медицинских работников и 26 пациентов, которые уже выписались. Терапевтическое и кардиологическое отделение закрылись на прием и работают в режиме обсерватора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умерли 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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