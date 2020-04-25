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В Москве 24 апреля около 8% автомобилистов передвигались без цифровых пропусков

По сообщению ЦОДД, речь идет о более чем 150 тыс. автолюбителей

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Порядка 1,9 млн автомобилистов передвигались по Москве 24 апреля, около 152 тыс. из них были без цифровых пропусков. При этом число автомобилей, на которые не оформлены цифровые пропуска, в столице снижается. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

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"1,9 млн автомобилей вчера передвигались по Москве, из них 152 тыс. были без пропусков - 8%. Цифра автомобилей без пропусков снижается и это хорошая тенденция. Еще раз просим тех, кто не оформил пропуск или не привязал номер автомобиля к пропуску, сделать это как можно быстрее", - сказали в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле задействуют камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

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