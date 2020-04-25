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Пандемия коронавируса нового типа

В "Справедливой России" заявили, что во фракции нет зараженных коронавирусом

Ранее стало известно о заражении коронавирусом депутата от КПРФ Леонида Калашникова

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Заразившихся коронавирусом в думской фракции "Справедливая Россия" нет, информация о тестировании депутатов постоянно обновляется. Об этом в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил первый замглавы фракции Михаил Емельянов.

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"У нас, слава богу, заболевших нет. Тестирование вовремя проводилось. В принципе информация поступает регулярно", - заверил парламентарий, добавив, что среди сотрудников аппарата фракции зараженных также не выявлено.

Справоросс назвал ситуацию с госпитализацией депутата от КПРФ Леонида Калашникова "безумно неприятной" и пожелал коллеге выздоровления. По словам Емельянова, никто из членов фракции "Справедливой России" в последнее время с Калашниковым не контактировал. "В комитете [по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками] у нас никого нет", - подчеркнул он.

Ранее в субботу Калашников сообщил ТАСС о своей госпитализации с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. По его мнению, он заразился от своего водителя.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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