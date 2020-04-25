Согласование плана по вывозу граждан РФ с трех островов Восточной Африки продолжается

ПРЕТОРИЯ, 25 апреля. /ТАСС/. Согласование с местными властями плана по вывозу около 300 граждан России, которые в условиях пандемии нового коронавируса ожидают вылета на родину на островах Восточной Африки - Занзибаре, Маврикии и Сейшельских островах, потребовало более значительного времени. Об этом ТАСС стало известно в субботу из дипломатических кругов.

"Всестороннее обсуждение маршрута и ряда условий, установленных африканскими государствами в связи с пандемией, продолжается, - заявил ТАСС сотрудник Посольства РФ в одной из трех стран. - Сохраняются нюансы, на которые местные медицинские власти обращают особое внимание".

Первоначально планировалось, что самолет из России прибудет 25 апреля на Маврикий. На этом острове в Индийском океане находятся до 80 граждан РФ, стремящиеся как можно быстрее вернуться домой. С Маврикия самолет должен был направиться утром 26 апреля на танзанийский остров Занзибар и забрать находящихся там около 120 российских граждан. Затем лайнер планировал направиться на Сейшельские острова, где находятся порядка 100 россиян в ожидании возвращения на родину.

Согласно полученной ТАСС информации, Маврикий дал согласие на прибытие самолета из Москвы, власти Танзании пока продолжают изучать ситуацию, а медицинские службы Сейшельских островов выразили ряд пожеланий, которые могут предполагать изменение маршрута полета. "Медицинские власти Сейшельских островов подчеркивают, что действует запрет на перемещение лиц из стран, где выявлено значительное количество заболевших новым коронавирусом", - сообщил ТАСС посвященный в ход идущих переговоров дипломат. Тот факт, что самолет первоначально сделает остановку на Маврикии, затем на Занзибаре и после этого приземлится на Сейшельских островах ведет к нарушению, по мнению местных медицинских служб, действующих норм по противодействию новому коронавирусу, хотя принципиальное согласия на прием вывозного рейса напрямую из России сейшельская сторона готова дать.

Столь крупной операции по вывозу граждан РФ из Восточной Африки в условиях пандемии еще никогда не проводилось. Сотрудники трех посольств РФ провели значительную работу, однако пока еще остается несогласованным ряд деталей плана вывоза граждан РФ с островов Восточной Африки из-за жестких требований местных медицинских властей. В Танзании, на Маврикии и Сейшельских островах действуют карантинные и ограничительные меры в связи пандемией.

На текущий день на Маврикии выявлено 331 инфицированный новым коронавирусом, 9 пациентов скончались. В Танзании - 30 заболевших и 10 умерших, на Сейшельских островах - 11 инфицированных.