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Благотворительная акция в группе "Изоизоляция" принесла Фонду Хабенского 1 млн рублей

Акция проходила с 20 по 24 апреля

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Акция "Изотворительность", прошедшая в группе "Изоизоляция" на Facebook, принесла Благотворительному фонду Константина Хабенского, помогающего детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, 1 млн рублей. Об этом рассказала ТАСС в субботу директор фонда Алена Мешкова.

"Изоизоляция" - группа на Facebook, созданная в конце марта. Ее участники предлагают свои версии картин известных художников, созданные из подручных средств. Важным условием является создание работы именно в самоизоляции. Благотворительная акция проходила с 20 по 24 апреля, организаторы ежедневно выбирали самый популярный пост в группе "Изоизоляция" и фиксировали количество собранных им лайков, которые банк "Открытие" перевел в рубли и направил на поддержку программ фонда. Было набрано около 200 тыс. лайков, но банк принял решение увеличить эту сумму в рублях в пять раз.

"Всю неделю мы наблюдали, как полмиллиона пользователей группы "Изоизоляция" не просто поддерживают нашу акцию лайками, но и сами охотно включаются - ставят хештеги и напоминают остальным о том, что в эти дни каждый лайк - это еще и помощь детям. Один миллион рублей, который банк "Открытие" перечислил в наш Фонд, пойдут на реализацию программы "Адресная помощь": это значит, что дети с опухолями мозга - наши подопечные - вовремя получат лечение и лекарства, смогут пройти назначенные им обследования. Все вместе мы дали им шанс на выздоровление и надежду на возвращение к полноценной жизни", - отметила Мешкова.

Открыл акцию 20 апреля Константин Хабенский - он предстал в образе "Бедуина" Константина Маковского. Благотворительную акцию поддержали и друзья фонда. Футболист Александр Кержаков выбрал для подражания работу Фриды Кало, Анатолий Белый - картину Андре Жиля "Пьеро вор". Василий Вакуленко, больше известный как Баста, выбрал образ Че Гевары. Сергей Безруков выбрал "Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстон, впоследствии князя Юсупова, с собакой" Валентина Серова. Также в акции принял участие писатель Александр Цыпкин - он повторил кадр из фильма "Белое солнце пустыни".

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