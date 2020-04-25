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Пандемия коронавируса нового типа
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В Петербурге на певца Леонидова составили протокол за нарушение самоизоляции

Защищать интересы музыканта и его жены будет адвокат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Полиция составила протокол по статье о нарушении требований нормативных правовых актов правительства Петербурга в условиях пандемии коронавируса в отношении музыканта Максима Леонидова и его супруги. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Ясман, защищающий интересы жены Леонидова Александры.

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"В отношении Александры и Максима, а также других задержанных в парке людей был составлен протокол по статье 8.6.1 [закона "Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге"] ("Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга"). Решение по ним будет принимать городской комитет по законности. Мы будем оспаривать", - сказал Ясман.

Как сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в субботу сотрудники полиции выявили несколько граждан в Шуваловском парке, которые привлечены к административной ответственности по статье 8.6.1 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях. В ГУ МВД России подчеркнули, что полиция придерживается принципа равенства всех граждан перед законом.

В субботу музыкант сообщил в видео в своем Instagram о задержании за посещение Шуваловского парка.

В пятницу, 24 апреля, на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление правительства РФ об утверждении соглашения между МВД и правительством Петербурга. Согласно документу, полицейские Петербурга теперь могут составлять протоколы за нарушения не только по статьям КоАП РФ, которые рассматривались судами, но и по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях. По статье 8.6.1 протоколы может рассматривать комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Согласно статье 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", нарушением в период пандемии считается проведение мероприятий с очным присутствием граждан, а также работа отдельных категорий точек розничной торговли, которым временно запретили работать, или работа заведения общепита в случае его посещения гражданами. Штраф должностным лицам может составить от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, юридическим - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. За повторное нарушение должностные лица могут быть оштрафованы на 40-50 тыс. рублей, а юридические - от 300 до 500 тыс. рублей.

На граждан может быть составлен протокол за нарушение режима самоизоляции. Штраф составляет 4 тыс. рублей, при использовании нарушителем транспорта - 5 тыс. рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в 5 тыс. рублей.

В новость были внесены изменения (18:41 мск) - добавлены подробности по тексту.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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