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В Свердловскую область прибыли вахтовики из Мурманска

Более 300 рабочих изолировали в обсерваторе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Вахтовые рабочие, прибывшие в Свердловскую область с объекта под Мурманском, где был выявлен очаг коронавируса, изолированы в обсерватор в городе Камышлове. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в субботу.

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"В Камышлове было подготовлено инфекционное отделение на 40 мест для больных с подозрениями на коронавирус, сейчас там находятся 11 пациентов, у семерых из них предварительно подтверждена новая инфекция. Эти первичные результаты, как обычно, будут еще перепроверяться в соответствии с правилами диагностики. Пациенты камышловской больницы прилетели из Мурманска в составе организованной группы из более 300 рабочих. Из аэропорта, где каждый предъявил справку об отрицательном результате теста на коронавирус, их сразу же отправили в санаторий "Обуховский", который сейчас не работает и перепрофилирован под обсерватор", - сообщил глава региона.

По данным губернатора, все участники группы изолированы в обсерваторе и не представляют никакой опасности для жителей Свердловской области. "Медики в больнице Камышлова, которые работают уже не в первый раз с заболевшими, обеспечены всеми средствами защиты, больным оказывается необходимая медпомощь", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вахтовые рабочие, у которых не обнаружен коронавирус, покинули строительную площадку одного из подрядчиков "Новатэка" - компании "Велесстрой" в селе Белокаменка под Мурманском, где был выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией.

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Компания "Велесстрой" - одна из 20 подрядных организаций "Новатэка", которые возводят в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Всего в строительстве занято около 11 тысяч рабочих, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". Всего объект "Велесстрой" в Белокаменке покинули около 500 сотрудников.

По данным оперативного штаба Свердловской области, на 25 апреля в регионе зафиксировано 337 случаев новой коронавирусной инфекции.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияМурманская областьСвердловская область
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