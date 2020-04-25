Снижение новых случаев COVID-19 зафиксировано в 46 штатах

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. В 46 из 50 американских штатов количество новых случаев заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, снижается. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила в субботу в эфире телеканала Fox News .

"16 штатов страны объявили о планах снять ограничения. Остальные 34 штата заявили, что такие планы прорабатываются. В 46 штатах количество новых случаев возникновения симптомов COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) снижается", - информировала пресс-секретарь Белого дома.

Она акцентировала внимание на том, что спешка в вопросе отмены санитарных ограничений контрпродуктивна. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила рекомендации, которые призваны обеспечить нормализацию жизни в каждом из 50 штатов страны без урона здоровью жителей, отметила Макинани.

На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны".

Как информировал в четверг вице-президент Майкл Пенс, официальные планы отмены санитарных ограничений обнародовали 16 из 50 американских штатов. Первыми эти планы начали реализовываться в Джорджии, Южной Каролине, Оклахоме и Аляске.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 905,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 51 956 человек.