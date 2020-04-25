В Петербурге выплатят 1 млн рублей семье врача, умершего после заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга выплатит 1 млн рублей семье анестезиолога Александровской больницы Сергея Белошицкого, умершего после заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора города.

"Родные [Сергея Белошицкого] получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, полагающуюся в случае смерти медицинского работника. Доктор скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19", - говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов позвонил близким скончавшегося врача и выразил свои соболезнования.

Сергей Белошицкий скончался 25 апреля в больнице им. Боткина. Как сообщали на странице Елизаветинской больницы в соцсети "ВКонтакте", он заразился новой коронавирусной инфекцией при исполнении врачебного долга.

В Боткинской больнице Петербурга находится 121 медицинский работник, заразившийся коронавирусом, трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 926 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 460 человек, умерли 23.