В Нижегородской области и Татарстане участники акции "Сад памяти" посадили сосны

ТАСС, 25 апреля. Участники международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы, высадили в субботу в лесничествах Нижегородской области и республики Татарстан в общей сложности 19 тыс. саженцев сосны, сообщил оргкомитет акции.

"В Пригородном лесничестве, близ города Казань, сегодня было высажено 4 тыс. саженцев сосны. Каждое из деревьев станет живым памятником жителям Татарстана, приближавшим Победу в Великой Отечественной войне. Еще 15 тыс. саженцев сосны посадили сегодня на берегу Волги, в Нижегородской области. Мемориальный лес раскинется на территории Лысковского лесничества", - отмечается в сообщении. Ранее в Татарстане уже было высажено более 400 тыс. саженцев.

Акция "Сад памяти" - одно из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, проводимых по всей России. Планируется, что до 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации высадят 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Высадки деревьев в рамках акции проходят и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах, все точки высадки можно найти на карте на сайте акции - садпамяти2020.рф. Принять участие в ней могут все желающие. Для этого нужно оставить заявку на сайте и выбрать ближайшую точку посадки. Необходимое оборудование волонтеры будут выдавать на местах.

"Я посвятил свое дерево своему деду Габдулхаку Кашафеевичу Кашафееву, участвовавшему в Великой Отечественной войне. Мой отец мне часто рассказывал, каким он был самоотверженным и мужественным человеком. Я очень горжусь своим дедом", - говорит участник акции, руководитель-лесничий "Пригородного лесничества" в Татарстане Ильнур Кашафеев.

Международную акцию "Сад памяти" организуют Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии, Федерального агентства лесного хозяйства и федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг". Под эгидой акции "Сад памяти" деревья высаживают так же и в странах СНГ - Таджикистане и Узбекистане.

Из Нижегородской области, а ранее Горьковской, на фронт отправились более 600 тыс. человек, порядка 300 горьковчан были удостоены звания Героя Советского Союза, а летчики Василий Рязанов и Арсений Ворожейкин - дважды. Татарская АССР была в годы войны кузницей боевых резервов армии, а также одним из важнейших регионов по производству боевой техники. В боях на всех фронтах войны участвовали около 700 тыс. уроженцев республики, половина из которых не вернулись с полей сражения.