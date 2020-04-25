{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Нижегородской области и Татарстане участники акции "Сад памяти" посадили сосны

В рамках акции по всей стране планируется высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне

ТАСС, 25 апреля. Участники международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы, высадили в субботу в лесничествах Нижегородской области и республики Татарстан в общей сложности 19 тыс. саженцев сосны, сообщил оргкомитет акции.

"В Пригородном лесничестве, близ города Казань, сегодня было высажено 4 тыс. саженцев сосны. Каждое из деревьев станет живым памятником жителям Татарстана, приближавшим Победу в Великой Отечественной войне. Еще 15 тыс. саженцев сосны посадили сегодня на берегу Волги, в Нижегородской области. Мемориальный лес раскинется на территории Лысковского лесничества", - отмечается в сообщении. Ранее в Татарстане уже было высажено более 400 тыс. саженцев.

Акция "Сад памяти" - одно из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, проводимых по всей России. Планируется, что до 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации высадят 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Высадки деревьев в рамках акции проходят и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах, все точки высадки можно найти на карте на сайте акции - садпамяти2020.рф. Принять участие в ней могут все желающие. Для этого нужно оставить заявку на сайте и выбрать ближайшую точку посадки. Необходимое оборудование волонтеры будут выдавать на местах.

"Я посвятил свое дерево своему деду Габдулхаку Кашафеевичу Кашафееву, участвовавшему в Великой Отечественной войне. Мой отец мне часто рассказывал, каким он был самоотверженным и мужественным человеком. Я очень горжусь своим дедом", - говорит участник акции, руководитель-лесничий "Пригородного лесничества" в Татарстане Ильнур Кашафеев.

Международную акцию "Сад памяти" организуют Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии, Федерального агентства лесного хозяйства и федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг". Под эгидой акции "Сад памяти" деревья высаживают так же и в странах СНГ - Таджикистане и Узбекистане.

Из Нижегородской области, а ранее Горьковской, на фронт отправились более 600 тыс. человек, порядка 300 горьковчан были удостоены звания Героя Советского Союза, а летчики Василий Рязанов и Арсений Ворожейкин - дважды. Татарская АССР была в годы войны кузницей боевых резервов армии, а также одним из важнейших регионов по производству боевой техники. В боях на всех фронтах войны участвовали около 700 тыс. уроженцев республики, половина из которых не вернулись с полей сражения.

Теги
РоссияНижегородская областьТатарстан75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен из-за низкой заполняемости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС