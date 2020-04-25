Путин и Трамп приняли совместное заявление к годовщине встречи на Эльбе

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

В документе подчеркивается, что встреча на Эльбе стала "предвестником решающего поражения нацистского режима". Отмечается, что эта встреча была кульминацией "колоссальных усилий многих стран и народов", которые объединились в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. В заявлении указано, что совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан.

Лидеры двух стран также отметили вклад миллионов мужчин и женщин, производивших на трудовом фронте огромное количество военной продукции. Подчеркивается, что предприятия и работники тыла играли ключевую роль в обеспечении союзников необходимыми для победы средствами.

Президенты России и США назвали "Дух Эльбы" примером того, как "наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели". В заключении Путин и Трамп подчеркнули, героический подвиг всех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, никогда не будет забыт. Стороны подчеркнули в заявлении, что отдают дань уважения доблести и мужеству этих людей, давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века.