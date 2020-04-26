В некоторых регионах ЦФО изменили режим самоизоляции

ТАСС, 26 апреля. Регионы Центрального Федерального округа (ЦФО) вносят изменения в режимы самоизоляции, сообщают в областных оперштабах. Так, власти Владимирской области разрешили пенсионерам выходить в магазины и аптеки, а несовершеннолетним, напротив, запретили выходить на улицу без сопровождения родителей или опекунов.

Во Владимирской области с 27 апреля и до конца действия режима повышенной готовности людям старше 65 лет разрешат выходить в магазины, торговые центры и аптеки с 09:00 до 12:00 мск. При этом вводится обязательное ношение масок в общественных местах, транспорте и магазинах, уточнили в оперштабе. Параллельно с послаблениями для пенсионеров вводятся ужесточения для несовершеннолетних - им запрещено быть в общественных местах без сопровождения родителей или опекунов, за исключением выгула собаки (не дальше 100 метров от дома), выноса мусора и обращения за медицинской помощью.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес ряд поправок в указ о мерах в связи с введением режима повышенной готовности, отменив необходимость самоизоляции на 14 дней для сотрудников органов госбезопасности, правоохранительных и следственных органов, сотрудников МЧС, оборонно-промышленных предприятий, которые возвращаются в область из других регионов. Кроме того, на период борьбы с пандемией в гостиницах Тульской области разрешили размещать медработников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Курской области, где с начала апреля действует режим обязательной самоизоляции и функционируют только системообразующие предприятия, аптеки, продовольственные магазины, в начале мая могут расширить список организаций, допущенных к работе. "В начале следующей недели в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации приму решение о расширении списка предприятий", - написал на своих страницах в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил выстроить работу по дальнейшему трудоустройству или переобучению вахтовиков, которые в условиях обязательной самоизоляции на 14 дней при возвращении в регион потеряли возможность возобновить работу. "Не секрет, что половина вахтовиков за пределами региона работает в охране. При этом наш рынок труда разнообразен и обширен", - отметил Савченко.

Всего, в ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 5 982 заразившихся коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Калужской области - 583 человека и Тульской - 578 человек, меньше всего заразившихся в Костромской области - 137 человек.