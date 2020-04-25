{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В ЛДПР заявили, что случаев заражения коронавирусом среди депутатов не зафиксировано

Замруководителя фракции Ярослав Нилов подчеркнул, что депутаты проводят все встречи в режиме онлайн

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Все депутаты фракции ЛДПР в Госдуме здоровы и соблюдают предписанные специалистами меры безопасности. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Все здоровы, все жестко соблюдают меры безопасности, предписанные Всемирной организацией здравоохранения, главным санитарным врачом РФ [Анной Поповой] и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, у нас строгая дисциплина, - сказал Нилов. - Случаев заражения коронавирусом среди депутатов от ЛДПР не зафиксировано".

Нилов подчеркнул, что депутаты проводят все встречи в режиме онлайн, "не посещают разного рода ток-шоу, носят маски, перчатки, используют антисептики".

Ранее депутат от фракции КПРФ Леонид Калашников сообщил, что у него диагностировано воспаление легких, вызванное коронавирусом, он находится в больнице. По его словам, заразиться он мог от водителя из управления делами президента РФ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Петербурге на певца Леонидова составили протокол за нарушение самоизоляции
Защищать интересы музыканта и его жены будет адвокат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС