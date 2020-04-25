В ЛДПР заявили, что случаев заражения коронавирусом среди депутатов не зафиксировано

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Все депутаты фракции ЛДПР в Госдуме здоровы и соблюдают предписанные специалистами меры безопасности. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"Все здоровы, все жестко соблюдают меры безопасности, предписанные Всемирной организацией здравоохранения, главным санитарным врачом РФ [Анной Поповой] и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, у нас строгая дисциплина, - сказал Нилов. - Случаев заражения коронавирусом среди депутатов от ЛДПР не зафиксировано".

Нилов подчеркнул, что депутаты проводят все встречи в режиме онлайн, "не посещают разного рода ток-шоу, носят маски, перчатки, используют антисептики".

Ранее депутат от фракции КПРФ Леонид Калашников сообщил, что у него диагностировано воспаление легких, вызванное коронавирусом, он находится в больнице. По его словам, заразиться он мог от водителя из управления делами президента РФ.